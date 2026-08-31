El argelino Hicham Boudaoui, centrocampista del Niza francés, está cerca de fichar por el Al-Ittihad saudí, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo preliminar por la operación a cambio de unos 8 millones de euros, a la espera de un último paso antes de completar el traspaso del jugador a la liga saudí.

El diario francés L'Équipe informó de que el Niza y el Al-Ittihad llegaron a un acuerdo sobre el traspaso de Boudaoui, mientras que el club saudí obtuvo el visto bueno del jugador, de 26 años, y solo resta conseguir la aprobación del Fondo de Inversiones Públicas saudí, la entidad que ratifica este tipo de traspasos.

Se espera que la aprobación definitiva permita a Boudaoui someterse al reconocimiento médico, como paso previo a la firma de los contratos de su traspaso oficial al Al-Ittihad, después de que las principales partes acordaran los detalles de la operación.

Boudaoui se prepara para cerrar una etapa de 7 años en el Niza, al que llegó procedente del Paradou argelino, en una experiencia durante la cual disputó las competiciones de la liga francesa y se consolidó como uno de los elementos fundamentales del centro del campo del equipo.

El traspaso del jugador argelino al Al-Ittihad llega tan solo un año antes de la finalización de su contrato con el Niza, lo que llevó al club francés a aceptar su salida y a beneficiarse económicamente de la operación en lugar de esperar hasta que entrara en su último año con el equipo.

La operación se ha convertido en una cuestión de tiempo, ya que Boudaoui espera la luz verde definitiva para pasar el reconocimiento médico, antes del anuncio oficial de su traspaso al Al-Ittihad y de vivir una nueva experiencia en la liga saudí.