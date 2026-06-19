Deschamps tiene preparada una sorpresa para Irak

La selección francesa se prepara para enfrentar a Irak el martes en la segunda jornada del Mundial. Se espera que el DT Didier Deschamps haga ligeros cambios en la alineación que venció 3-1 a Senegal en la apertura.

Según L'Équipe, Deschamps no hará cambios radicales, pero podría incluir a Bradley Barcola como titular en lugar de Désiré Doué.

Parkola, exjugador del Lyon, marcó el segundo gol de Francia tras entrar en el 87 en lugar de Ousmane Dembélé y mostró gran nivel en pocos minutos, lo que le da ventaja sobre Doué, cuyo rendimiento bajó tras un inicio prometedor antes de ser reemplazado por Ryan Sharqi.

Aunque su estilo de desmarque podría no parecer ideal ante una defensa iraquí previsiblemente compacta, el cuerpo técnico valora sus características distintas a las de otros delanteros, cuyos movimientos se solaparon frente a Senegal.

Pese a su bajo rendimiento ante Senegal, Ousmane Dembélé conservará su lugar en el once, pues el cuerpo técnico confía en su potencial.

Francia quiere ganar para asegurar el pase a la siguiente ronda y quedarse en una posición favorable para pelear el liderato del grupo, lo que le evitaría jugar el resto del torneo en México o hacer un largo viaje por Estados Unidos.

Los “Gallos” debutaron con victoria 3-1 sobre Senegal el martes, pero mostraron problemas defensivos y de ataque que Deschamps busca corregir.