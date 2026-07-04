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Abdelmawgood Samir

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Deschamps solo teme una cosa antes del partido contra Paraguay

Paraguay vs Francia
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D. Deschamps
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EE. UU.

¿Qué es?

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha alertado sobre el calor y la humedad previstos para el sábado en el partido de octavos contra Paraguay: se esperan 38 °C.

Deschamps, en declaraciones a la prensa, recordó que la temperatura será más alta una o dos horas antes del partido en Filadelfia y citó su experiencia con su asistente Guy Stéphane en la final y la semifinal de la Copa Mundial de Clubes: «Notamos el aumento de la temperatura, lo comentamos y tuvo un impacto evidente».

El técnico galo advirtió: «Gastamos más energía, sudamos más, perdemos más agua y podemos perder concentración».

Aun así, añadió con confianza: «Ambos equipos tendrán las mismas condiciones; estamos preparados y sin presión, tenemos mucho potencial».

Recordó que en 1998, en octavos, Francia venció a Paraguay y luego ganó el Mundial: «Fue una época maravillosa; el partido fue muy difícil y ya es historia».

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Francia
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Concluyó subrayando que Francia es la gran favorita, pero advirtió que no hay que subestimar al rival y añadió: «No creo que estas previsiones nos ayuden a ganar; tendremos que ofrecer un rendimiento perfecto de principio a fin».

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