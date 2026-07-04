Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Deschamps pasa a la historia con un logro único en su género

Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
World Cup
D. Deschamps
Paraguay
Francia

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha hecho historia en la fase final del Mundial.

La selección francesa, dirigida por Deschamps, se clasificó para los cuartos de final tras ganar 1-0 a Paraguay en la madrugada de este domingo.

Según la red de estadísticas «Squawka», Deschamps es el primer seleccionador en alcanzar 10 victorias en la fase eliminatoria del Mundial.

La red recordó los triunfos de los Bleus con Deschamps ante Nigeria en octavos de 2014, y frente a Argentina, Uruguay, Bélgica y Croacia en 2018, y frente a Polonia, Inglaterra y Marruecos en 2022, así como ante Suecia y Paraguay en 2026.

Según la fuente, solo necesita tres triunfos más para conquistar un nuevo título mundial.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google