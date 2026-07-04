Deschamps pasa a la historia con un logro único en su género

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha hecho historia en la fase final del Mundial.

La selección francesa, dirigida por Deschamps, se clasificó para los cuartos de final tras ganar 1-0 a Paraguay en la madrugada de este domingo.

Según la red de estadísticas «Squawka», Deschamps es el primer seleccionador en alcanzar 10 victorias en la fase eliminatoria del Mundial.

La red recordó los triunfos de los Bleus con Deschamps ante Nigeria en octavos de 2014, y frente a Argentina, Uruguay, Bélgica y Croacia en 2018, y frente a Polonia, Inglaterra y Marruecos en 2022, así como ante Suecia y Paraguay en 2026.

Según la fuente, solo necesita tres triunfos más para conquistar un nuevo título mundial.