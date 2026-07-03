Deschamps advierte a Paraguay: «Francia no es Alemania»

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, advirtió a Paraguay antes de los octavos de final del Mundial 2026: los «Gallos» no son Alemania, a la que la Albirroja eliminó.

En la víspera del encuentro, afirmó: «La eliminación de Alemania no fue casualidad, pero nosotros no somos Alemania. Conocemos nuestro potencial y estamos preparados para cualquier desafío».

Elogió a Paraguay: «Es un equipo que domina el juego y tiene un gran espíritu de lucha, como todas las selecciones sudamericanas. Cuentan con jugadores destacados como Enciso y Almirón, se conocen muy bien y ofrecen un rendimiento magnífico; jugarán sus cartas con inteligencia».

Deschamps añadió que Francia está en su mejor momento y busca un nuevo título, y advirtió: «Los elogios no cambiarán nuestra estrategia. Lo mejor es no tener miedo, el fútbol exige compromiso».

Sobre los puntos débiles de Francia, admitió un «problema recurrente»: los inicios lentos, y añadió: «No tengo problemas, solo soluciones. Hemos desperdiciado ocasiones de gol a pesar de que solo hemos encajado dos goles; todo depende del tiempo que el rival tenga la posesión del balón, y no voy a darme por satisfecho con lo que hemos hecho».

Paraguay avanzó a octavos tras vencer a Alemania en los penaltis, una de las sorpresas del torneo, pero Deschamps cree que Francia tiene «más de un jugador capaz de evitar una derrota así».