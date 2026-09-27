La sanción que podría imponerse al Manchester City, por las infracciones financieras cometidas en la Premier League, se ha convertido en el tema del momento.

Según el diario "The Athletic", el Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos que se le imputaban en relación con infracciones financieras en la Premier League entre los años 2009 y 2018.

Esto podría castigarse con cualquier cosa que vaya desde una cuantiosa multa, hasta una pérdida de puntos, la retirada de los títulos de aquel periodo, o incluso el descenso.

Muchas voces han expresado su opinión sobre una situación que ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol, entre ellas la del analista experto en fútbol internacional, Julio Maldonado "Maldini".

Uno de los colaboradores del programa "Tiempo de Juego", en la sección "Hora Maldini", comentó: "Creo que merece una sanción ejemplar, porque hay muchos perjudicados".

Y añadió: "Creo que les van a dar una sanción de 50 puntos de descuento, o algo así, 50 puntos para que puedan seguir peleando en los partidos, pero sabiendo que van a descender a una categoría inferior".