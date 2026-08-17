Derksen arremete con una dureza despiadada contra Clarence Seedorf

Johan Derksen aborda en Saludos desde Grolloo el nombramiento de Xavi como seleccionador de la selección neerlandesa. De Snor carga de forma llamativamente dura contra una persona dentro de la KNVB que estuvo implicada en la búsqueda de un nuevo seleccionador.

''No se puede decir que no tenga un buen currículum'', arranca Derksen su análisis sobre el nombramiento de Xavi como nuevo seleccionador de Países Bajos. ''Es un gran nombre, aunque como entrenador aún no ha hecho tanto, tiene poca experiencia. Lo que juega a su favor es que ha crecido con la filosofía de Cruyff. Así que Xavi encajaría bien en los Países Bajos.''

Para añadir de inmediato: ''Sigo pensando que es extraño elegir a un extranjero. Porque me parece una acusación contra la propia formación de entrenadores de la KNVB. Y una acusación contra los entrenadores neerlandeses, a los que se pasa por alto.''

''Además, me parece extraño que Nigel de Jong y Clarence Seedorf (miembro del Consejo de Supervisión del Fútbol Profesional con foco en asuntos técnico-futbolísticos, red.) sean quienes decidan quién va a ser el seleccionador'', afirma Derksen, nada impresionado con la búsqueda de la KNVB de un sucesor para Ronald Koeman. ''Y de Seedorf, en concreto, sí sé que es muy rencoroso con todo tipo de gente del mundo del fútbol. Gente que, en su opinión, siempre le ha puesto trabas. Un chico frustrado que odia a muchísima gente. Y que precisamente mantendrá a esas personas fuera.''

''También es incomprensible que nunca se haya hablado de Peter Bosz. Seedorf está descontento con todos los seleccionadores con los que ha trabajado. Tuvo una carrera internacional fantástica, pero en la selección neerlandesa nunca terminó de demostrarlo de verdad. Así que me parece extraño que él, con todos sus rencores, pueda decidir quién es el seleccionador'', repite una vez más Derksen en el pódcast del lunes.

Por ahora, Derksen le concede a Xavi el beneficio de la duda. ''Pero me parece inviable traer a un chico hispanohablante a los Países Bajos para convertirlo en seleccionador. No habla inglés, por lo que no puede comunicarse. Entonces necesita a un Kluivert o algo así como intérprete. Como entrenador, comunicarte es en realidad tu herramienta más importante.''

Por último, el analista de Grolloo señala que De Jong y Seedorf en realidad querían nombrar a Michael Reiziger. ''Se dieron cuenta de que en los Países Bajos nadie entendía eso. Y de que todo el mundo del fútbol decía: todavía no tiene ese estatus. Entonces se vieron contra las cuerdas. No se atrevieron a seguir empujando a Reiziger y se limitaron a buscar un gran nombre. Para acallar a la opinión pública.''