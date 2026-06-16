Derksen arremete con dureza contra el «villano» Infantino

Johan Derksen criticó el martes a Gianni Infantino en el programa «Vandaag Inside Oranje». El analista, conocido por su franqueza, consideró una vergüenza que el presidente de la FIFA visitara el vestuario de Irán tras el 2-2 contra Nueva Zelanda.

Infantino afirmó estar orgulloso de los jugadores iraníes y calificó de honor la presencia del país en el Mundial. La participación de Irán estuvo en duda por las tensiones con Estados Unidos, país anfitrión, y la postura a menudo hostil del presidente Donald Trump.

«Gracias por estar aquí. Sé lo que están viviendo, pero son más fuertes que nada. Han unido a todo el estadio; todos están con ustedes, con el Team Melli. Le están mostrando al mundo un mensaje poderoso, así que muchísimas gracias», dijo Infantino mientras los jugadores iraníes lo aplaudían.

«Deberían haber echado a Infantino», refunfuña Derksen. «A Irán se le trata muy mal. Les dejan jugar un partido rapidito en Estados Unidos. Y luego tienen que marcharse. Así no se trata a los equipos cuando se es país anfitrión».

«Ese Infantino estaba otra vez acaparando el protagonismo. Porque sabe que hay un equipo de cámaras. Si yo hubiera sido el seleccionador de Irán, habría dicho: aquí no entra nadie en el vestuario. Y tú, desde luego, tampoco», había esperado Derksen que el seleccionador Amir Ghalenoei actuara con más firmeza tras el primer partido de su equipo en el Mundial.

«Quizá esos jugadores también sean víctimas del régimen iraní», apunta el abogado Job Knoester. René van der Gijp lo confirma: «Cien por cien». «Pero esto no tiene nada que ver con el régimen», replica Derksen.

«Ese sinvergüenza no tiene nada que hacer allí. Está ahí simplemente para acaparar el protagonismo», añade Derksen, indignado, dando otra puñalada a Infantino. «Igual que le hace la pelota a Trump cuando hay una cámara cerca».