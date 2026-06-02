Denzel Dumfries está cerca de fichar por el Real Madrid

Denzel Dumfries deja el Inter para fichar por el Real Madrid, confirmó este martes el experto Fabrizio Romano. El club español activa la cláusula de 20 millones de euros, vigente hasta 2028. Según Algemeen Dagblad, Dumfries firmará hasta 2030.

Según Romano, Inter y Real Madrid ya acordaron el traspaso del lateral derecho. Ahora Dumfries, de 30 años, debe pactar sus condiciones personales con el club que dirigirá José Mourinho.

AS ya informó que Mourinho había dado su visto bueno, lo que aceleró el traspaso del internacional holandés.

El club buscaba un sucesor para Dani Carvajal, quien se despide tras 22 años, y Dumfries se convirtió en la opción prioritaria.

También se valoró a Pedro Porro, pero su fichaje sería mucho más costoso.

Mourinho valora su evolución defensiva en la Serie A y su capacidad de adaptación a distintos estilos, aspectos que le hacen atractivo para aportar desde el primer momento.

En el Real Madrid competirá por un puesto con Trent Alexander-Arnold, fichado el año pasado del Liverpool, quien también puede actuar como centrocampista con la selección inglesa. Thomas Tuchel, sin embargo, no lo incluirá en la lista para el Mundial.

La noticia llega un día antes del amistoso de Holanda contra Argelia en De Kuip; Dumfries no jugará por sanción y será reemplazado por Mats Wieffer.