Demiral sobre la salida de Yaisle: no os preocupéis y esperad al Ahly

El turco Merih Demiral, defensa del Al-Ahli saudí, tranquilizó a la afición del "Raqi" tras la victoria ante el Al-Diriyah en la primera jornada de la Roshn League, asegurando que el equipo necesita algo de tiempo para adaptarse al nuevo entrenador antes de alcanzar su mejor nivel.

El alemán Matthias Jaissle había abandonado las filas del Al-Ahli hace pocos días, con destino al banquillo del Newcastle United, lo que llevó al Raqi a fichar al neerlandés Mariano Bosic.

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Demiral declaró en unas manifestaciones a través de la red saudí "Thmanyah": "No os preocupéis por el Al-Ahli, lo que viene es mejor, y esperad a este equipo", señalando que el grupo actual cuenta con numerosos elementos destacados capaces de ofrecer un gran nivel durante la temporada.

El defensa turco explicó que el cambio técnico necesita tiempo para que las ideas del entrenador se plasmen sobre el terreno de juego, y añadió: "Tenemos numerosos elementos destacados, y actualmente necesitamos adaptarnos al nuevo entrenador".

Demiral habló sobre la dificultad del partido ante el Al-Diriyah, asegurando que el Al-Ahli gestionó el encuentro de la manera adecuada pese a las circunstancias que rodearon el inicio de la temporada, y dijo: "Ofrecimos un gran partido contra el Al-Diriyah; el encuentro fue difícil, pero lo gestionamos de forma ideal".

Y agregó que los jugadores del Al-Ahli poseen la experiencia suficiente para afrontar este tipo de circunstancias, asegurando: "Esto es el fútbol, somos jugadores profesionales y tenemos la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos", en un mensaje claro a la afición sobre la necesidad de concederle al equipo el tiempo suficiente.

Demiral cerró sus declaraciones subrayando que los jugadores del Al-Ahli seguirán trabajando para mostrar una mejor imagen en los próximos partidos, y dijo: "Intentaremos dar todo lo que tenemos en lo que viene", en medio de la aspiración del Raqi a competir con fuerza por los títulos de la nueva temporada.