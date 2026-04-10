Deko se acerca a la salida del Barcelona

Deco, director deportivo del Barcelona, admite incertidumbre sobre su continuidad bajo el nuevo mandato de Juan Laporta.

En declaraciones a Sport, afirmó: «Los últimos dos meses han sido complicados, pero hemos mantenido al equipo al margen. Laporta ha ganado y tiene cinco años para consolidar el proyecto».

Es difícil planificar a largo plazo. Tengo una cuestión personal que siempre será lo más importante para mí: la familia. Ya veremos cómo evoluciona mi vida. Hoy estamos contentos en Barcelona y es probable que tengamos por delante un mandato de cinco años, pero no sé si seguiré durante los cinco años, porque necesito trabajar bien cada año para que las cosas sigan así».

Deco se mostró orgulloso de la competitividad del equipo y afirmó que el proyecto deportivo avanza en la dirección correcta: «El equipo se ha consolidado como un grupo competitivo, y la victoria es el resultado de ello. Hoy hemos logrado reconstruir un equipo capaz de luchar por el título frente a un Real Madrid fuerte y un Atlético de Madrid fuerte, y frente a clubes europeos que fichan jugadores y han gastado más de lo que nosotros hemos gastado en los últimos años».

«Tenemos jóvenes que ya son clave y fichajes acertados; el equipo compite y eso es lo que seguimos haciendo».

Al ser preguntado por una posible debilidad defensiva, respondió: «El problema defensivo no depende de un jugador, sino de una idea. Nuestro entrenador tiene un estilo ofensivo basado en la presión; cuando bajamos la intensidad y no podemos presionar en zonas adelantadas, aparecen espacios atrás, aunque



el equipo ya ha mejorado en eso».