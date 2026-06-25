Defensa de Francia: Este es el plan para frenar a Haaland

El defensa francés Dayot Upamecano, del Bayern Múnich, alertó sobre el peligro de enfrentarse al noruego Erling Haaland, del Manchester City, antes del partido del viernes en la tercera jornada del Mundial 2026.

Ambas selecciones, con 6 puntos tras ganar a Senegal e Irak, luchan por el liderato del Grupo 9, aunque la diferencia de goles favorece a Francia.

En declaraciones a «L’Équipe», Upamecano afirmó: «Con Haaland siempre hay que vigilarlo de cerca, estar atento a su posición y también al jugador que tiene el balón».

Cuando está detrás de mí y un compañero suyo se lanza a la banda, debo vigilar constantemente hacia dónde se mueve. Es muy rápido, casi como Kylian Mbappé».

Como recoge «Foot Mercato», añadió: «Le basta una fracción de segundo para cambiar de dirección, así que hay que vigilarlo sin pausa. Si no puedes anticipar su control e impedir que reciba, empújallo a la banda. A él le gusta el contacto físico, y a mí también».

Y añadió: «A veces hay que manejar el partido, empujarlo a un lateral y reducirle el ángulo de disparo. En los saques de banda, mejor doblar la marca: el lateral que lo sigue no debe alejarse y yo me mantengo justo detrás, cerca pero no demasiado».

Y concluyó: «Es difícil anticipar sus movimientos y adelantarse a él porque es muy fuerte. Con él, siempre es una batalla».

Haaland ya marcó cuatro goles en los dos primeros partidos de Noruega en el Mundial: dos ante Irak y otros dos frente a Senegal.