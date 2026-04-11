Deco admite el error del Barcelona en un fichaje fallido

Deco, director deportivo del Barcelona, admite errores en la gestión de un fichaje reciente que no funcionó.

En invierno de 2024, el club adelantó la llegada del joven delantero Vitor Roque desde Brasil para reforzar el ataque en una fase clave de la temporada.

Sin embargo, su adaptación fue lenta y no tuvo el impacto deseado. Su falta de continuidad, la presión mediática y las altas exigencias del entorno le impidieron afianzarse, por lo que salió cedido al Real Betis como etapa de transición antes de dejar el club en busca de minutos y desarrollo.

En 16 partidos con el Barça marcó solo dos goles, lejos de los 20 que anotó la temporada pasada con el Palmeiras y de los 6 que ya lleva en 14 encuentros este curso.

Deco reconoció en Sport: «No sé si Roki escucha a diario lo que se publica en la prensa... Creo que no supimos ayudarle y no nos dimos cuenta de si estaba pasando por un mal momento anímico; el talento lo tiene y ahora lo está demostrando».

Y añadió: «Vítor Roque fue víctima de una campaña de críticas contra los fichajes que el Barcelona estaba realizando en aquella época».

Y añadió: «Llegar en enero, en plena temporada europea, y hacerlo tras recuperarse de una lesión, complicó su adaptación».

Deco rechazó tildar su paso de fracaso y sentenció: «Hay que eliminar el estigma de que no triunfó en el Barcelona... Va por el buen camino, y estoy contento porque es un chico muy bueno».



