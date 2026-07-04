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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Decisión urgente de la FIFA sobre el partido entre Francia y Paraguay

Paraguay vs Francia
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¿Qué es?

La FIFA confirmó este sábado que el partido de octavos de final entre Francia y Paraguay se jugará en la fecha prevista, pese a la preocupación por el clima inestable que afecta a Filadelfia.

Según la cadena francesa RMC, el encuentro comenzará a la hora prevista, pese a que otras citas del Mundial 2026 ya se han aplazado por las tormentas que afectan a varias zonas de Estados Unidos.

La FIFA reitera que vigila la meteorología y prioriza la seguridad de jugadores y aficionados.

El comunicado añade: «Seguimos vigilando las condiciones meteorológicas y les proporcionaremos más información en cuanto esté disponible», en referencia a la disposición de la FIFA a adoptar cualquier medida de precaución si las circunstancias lo requieren.

Francia se clasificó tras vencer 3-0 a Suecia, mientras que Paraguay eliminó a Alemania en los penaltis, una de las sorpresas del torneo.

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