El joven egipcio Hamza Abdelkarim, delantero del Barcelona, recibió una grata noticia tras su destacada actuación durante la pretemporada, antes del inicio del curso.

Hamza Abdelkarim brilló con el Barcelona durante la pretemporada y marcó 4 goles en los partidos amistosos que disputó con el conjunto catalán este verano.

Gracias a su rendimiento en los partidos amistosos, el alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, decidió inscribir a Hamza Abdelkarim con el primer equipo en la presente temporada.

En la web oficial de la Liga española, LaLiga, apareció oficialmente la ficha de Hamza Abdelkarim, quien porta el dorsal número 29.

Abdelkarim, tras su incorporación procedente del Al Ahly egipcio el pasado enero, jugó con los equipos juveniles del conjunto blaugrana, antes de unirse al primer equipo apenas 6 meses después.

La joven estrella egipcia, de 18 años, se sentó en el banquillo del Barcelona en su primer partido de Liga el pasado domingo, que terminó con una goleada del Barça ante el Elche (5-0).

Cabe señalar que Hamza Abdelkarim formó parte de la selección de Egipto que participó en el Mundial 2026, donde Egipto alcanzó los octavos de final antes de caer eliminado ante Argentina.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora