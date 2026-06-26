Decisión tomada: el Real Madrid se rinde ante Nico Baz

El Real Madrid ha aceptado la petición de Nico Baz, centrocampista del Como, de no regresar este verano.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, lo confirmó en X: «Exclusiva: el Como acuerda la compra definitiva de Nico Paz al Real Madrid. Asunto zanjado».

Ambos clubes han acordado que el Como vuelva a ficharlo del Madrid.

Concluyó: «Nico quería quedarse en el Como, pero el Real Madrid mantendrá el control sobre su futuro gracias a una cláusula que le permite volver a ficharlo».

Baz llegó al Como hace dos temporadas procedente del Madrid, que se reservó entonces su recuperación.

Baz ha jugado mucho en Como y se ha convertido en una de sus estrellas, clasificando al equipo para la próxima Liga de Campeones.

Previamente se informó de que Baz rechazó volver al Madrid tras la llegada de Bernardo Silva, solicitada por el nuevo técnico, José Mourinho.



