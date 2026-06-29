Decisión inmediata de Moslera tras los «desastres» del Mundial

La pronta eliminación de Uruguay del Mundial 2026 sigue generando polémica. El portero Fernando Muslera anunció su retiro de la selección, mientras crecen las críticas al técnico Marcelo Bielsa por el bajo rendimiento del equipo.

Según el diario español «AS», el portero, criticado por varios errores decisivos en la fase de grupos, anunció su retiro internacional pocos días después de la eliminación, lo que reaviva el debate sobre las causas del fracaso.

El torneo marcó uno de los momentos más duros de su carrera tras encajar goles clave ante Arabia Saudí y Cabo Verde, y cometer un error en el tanto de Álex Baena que forzó su cambio al descanso. La afición lo señaló como uno de los responsables de la eliminación.

Pese a las críticas, su agente lo defendió con un mensaje en el que afirmó que el portero «está enfadado consigo mismo por no haber podido hacer realidad el sueño del pueblo uruguayo» y destacó que seguirá siendo un ejemplo deportivo y humano.

El exjugador del Atlético de Madrid Lucas Torreira criticó al seleccionador Marcelo Bielsa, pues sus métodos no fueron bien recibidos y el equipo llegó al Mundial en una «situación crítica».

Torreira insistió en que Uruguay debe reevaluar todo tras el fracaso y contratar un entrenador que entienda la cultura y la historia del fútbol charrúa para recuperar la competitividad.