Virgil van Dijk reconoció que la decisión de continuar su trayectoria internacional con la selección de los Países Bajos fue "importante y decisiva", pero aseguró que se sintió tranquilo tras sus conversaciones con Xavi, el nuevo entrenador del combinado neerlandés.

El capitán del Liverpool ha disputado 96 partidos internacionales hasta la fecha, pero el mes pasado anunció que estaba reflexionando sobre su futuro con la selección tras la marcha del entrenador Ronald Koeman, que dimitió el pasado junio después de la derrota de los Países Bajos ante Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial que se celebró este verano.

Tras unas conversaciones que Van Dijk calificó de fructíferas con Xavi, exentrenador del Barcelona, el defensa neerlandés aspira a comenzar un nuevo capítulo con la selección de su país, que inicia su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA con un duelo ante Alemania, dirigida por el entrenador Jürgen Klopp, el jueves.

Van Dijk declaró: "Está claro que fue una decisión importante. Necesitaba sentir confianza, además de la sensación de respeto y felicidad, y todo lo que buscaba. Estas cosas estuvieron presentes desde el primer momento, por lo que la conversación no tuvo que ser larga".

Y añadió: "La conversación fue muy positiva, y realmente tengo muchas ganas de incorporarme al equipo y disputar los cuatro importantes partidos que se avecinan. Hagamos de los próximos dos años, como mínimo, una etapa magnífica".