De Zerbi se niega a hacer una cosa tras la prolongada ausencia de Xavi Simons

Roberto De Zerbi lamenta la grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió Xavi Simons la semana pasada ante el Wolverhampton Wanderers. El técnico del Tottenham Hotspur rechaza culpar a nadie dentro del club.

El mediocampista se lastimó en la segunda parte en Molineux tras un mal movimiento que le causó intenso dolor en la rodilla; fue retirado en camilla y se perderá el Mundial y probablemente el resto de 2026.

El viernes, antes de visitar al Aston Villa, De Zerbi reconoció que la baja de Simons será larga y rechazó buscar culpables, sobre todo entre los médicos.

«Ganamos juntos y perdemos juntos», insiste en la rueda de prensa, donde reitera que en el Tottenham prima la unidad. «No es momento para polémicas ni culpas».

«Todos debemos sentirnos responsables de este gran club. Debemos permanecer unidos y no quedarnos atrapados en nuestros propios pensamientos», les transmite De Zerbi a jugadores, cuerpo técnico y personal del Tottenham.

Además de Simons, De Zerbi no podrá contar con Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Cristian Romero ni Guglielmo Vicario para el partido del domingo contra el Aston Villa.