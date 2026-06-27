De una lesión a otra... Una nueva pesadilla azota a España

La selección española está preocupada por Nico Williams, quien sufrió una nueva lesión muscular al final del partido contra Uruguay en el Mundial 2026. Se teme que esto acabe con su participación en el torneo.

Aunque España está a un paso de asegurarse el pase a los dieciseisavos de final, todas las miradas se han centrado rápidamente en el estado físico de Williams, quien abandonó el terreno de juego cojeando visiblemente debido a las molestias en su pierna derecha y mostró signos de preocupación nada más terminar el partido, según informa el diario «Marca».

El seleccionador, Luis de la Fuente, admitió en rueda de prensa: «Debemos esperar para conocer la gravedad. El jugador siente molestias, quizá por el esfuerzo o la acumulación de partidos. Esperaremos los resultados de las pruebas médicas».

Las pruebas médicas confirmarán en las próximas horas la gravedad, pero todo indica que Nico podría sumarse a la baja de Yeremi Pino, quien sufrió una fractura de clavícula ante Uruguay.

Williams ya seguía un programa médico especial antes del Mundial para controlar sus problemas físicos, lo que ha afectado su nivel en el torneo.

La baja simultánea de dos extremos limita las opciones ofensivas de De la Fuente. Solo le quedan Víctor Muñoz, que también está bajo seguimiento médico, y Ferran Torres, más acostumbrado a actuar como delantero que como extremo.