De Rossi, rumbo a Boca: "Es una gran emoción"

A horas de disputar la ida de los octavos de final de la , el mundo Boca tiene puesta gran parte de su atención en lo que será una incorporación casi sin precendentes para la historia del fútbol argentino. Es que mientras el equipo de Gustavo Alfaro se esté enfrentando a Athlético Paranaense en Curitiba, Daniele De Rossi estará arriba de un avión viajando rumbo a Buenos Aires.

"Es una gran emoción", reconoció el experimentado mediocampista italiano, en su llegada al Aeropuerto de Fiumicino, rodeado de fanáticos que fueron a saludarlo por su cumpleaños número 36 y despedirlo entre gritos de aliento.

“Cosa mi ha detto ieri #Totti? Aveva il fiatone non parlava. Oggi ho fatto le valigie e ho fatto un po’ di giri. Un desiderio? C’è tempo per pensarci. Con i tifosi della ci siamo già detti tutto, ora non devo dire nulla. Con quelli del Boca parleremo presto”.#DeRossi pic.twitter.com/Lo0tPVfGEF