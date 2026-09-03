De Rodri a Hamza Abdelkarim: ¿cómo preparó Deco el entorno ideal para Hansi Flick?

Un informe periodístico reveló, este jueves, detalles concretos sobre la plantilla del Barcelona, tras el cierre del mercado de fichajes estival el pasado martes.

Según el diario "Mundo Deportivo", la plantilla del Barcelona para la temporada 2026-2027, tras el cierre del período de fichajes veraniego, representa una paradoja poco habitual: el Barça es el más joven de toda la Liga, con una media de edad de 24,4 años, y al mismo tiempo cuenta con una gran experiencia en la consecución de éxitos.

Un entorno de juego ideal para Flick

Deco, el director deportivo del Barcelona, ha configurado un entorno de juego ideal para el entrenador Hansi Flick, que inicia su tercera temporada al frente del equipo, un entorno que sintoniza con el deseo de elevar el nivel de rendimiento y la presión alta y constante.

Y gracias a la gran calidad que posee el equipo, se supone que esta ventaja será el factor decisivo que le permitirá competir con eficacia por todos los títulos.

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La Liga de Campeones de Europa y la Liga española encabezan la lista de prioridades del Barcelona para la nueva temporada, en un mensaje que refleja unas expectativas altas que nadie ignora, desde los jugadores hasta la directiva.

Y hasta ahora, el vigente campeón de Liga lidera la clasificación tras tres jornadas.

Veteranos brillantes como Robert Lewandowski (38 años) y Marc-André ter Stegen (34 años) ya no forman parte de la plantilla.

Y todos los nuevos fichajes subrayan la necesidad de aplicar un sistema de rotación más profundo y coherente para los jugadores, dadas las exigencias del calendario.

Las temporadas inmediatamente anteriores, especialmente en Europa, muestran una acusada carencia de una vitalidad adicional, algo que solo puede aportarse a través de una plantilla rica en jugadores y un mayor número de posibles titulares.

Los fichajes del Barcelona

Esto explica por qué incluso los fichajes más recientes de jugadores veteranos apenas superan los treinta años, como Rodri, ganador del Balón de Oro, o incluso más jóvenes, como el delantero Gabriel Jesus, recién incorporado, que tiene 29 años.

En cuanto a Anthony Gordon, tiene 25 años, y Karim Adeyemi 24 años, mientras que Hamza Abdelkarim (18 años) y Jessé Bísio (19 años) representan una apuesta clara por los jugadores jóvenes.

João Cancelo, de 32 años, es la excepción que confirma la regla: la media de edad ha descendido de forma notable. Todos ellos se caracterizan por un enfoque táctico y colectivo que se aplica con mayor eficacia con la presencia de jugadores nuevos, un término habitual que ha utilizado Flick durante sus dos años al frente del Barcelona.

Deco comenzó, cronológicamente, por renovar los contratos de las estrellas ya presentes en el club, aquellas que se formaron en la academia de La Masia, y añadió esa "experiencia" adicional que Flick pidió en abril para tratar de alcanzar el "sueño de ganar la Liga de Campeones de Europa".

Esta mentalidad ganadora se refleja, por ejemplo, en que Lamine Yamal tiene tres títulos de Liga en sus vitrinas. También queda patente en el hecho de que el núcleo de la selección española campeona del mundo lo componen ocho jugadores del Barcelona, siete de los cuales, a excepción de Rodri, tienen menos de 30 años.

Real Madrid y Atlético: mayor media de edad

El Real Madrid y el Atlético de Madrid, los principales rivales del Barcelona, cuentan con una media de edad muy superior a la del campeón de Liga: 25,7 años el Real Madrid y 26,7 años el Atlético.

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En cuanto a lo mejor que caracteriza al Barcelona, a pesar de la relativa juventud de sus jugadores, es que cuenta con veteranos que han conquistado títulos reales, ya sea con el Barcelona o con la selección nacional.