El lateral izquierdo Marc Cucurella prometió hacerse un tatuaje en honor al seleccionador Luis de la Fuente si ganan el Mundial 2026.

Ya cumplió una promesa similar: teñirse el pelo de rojo si ganaban la Eurocopa, algo que hizo en 2024.

España comparte el Grupo H con Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde.

«Si ganamos el Mundial, me tatuaré la cara de Luis de la Fuente; será pequeño, pero creo que será un bonito recuerdo», declaró Cocorela en el programa Partidazo de COPE, según publicó el diario Mundo Deportivo.

Añadió que aún no sabe dónde colocarlo.

Y añadió: «No quiero hablar ahora de mi futuro; estoy feliz en el Chelsea, pero desde hace tiempo no pienso en nada. Quiero disfrutar de este momento, porque puede que sea mi primer y último Mundial».