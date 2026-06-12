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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

¿De quién es? Kokorilla cumple una promesa con un tatuaje inesperado

España
World Cup
M. Cucurella
L. de la Fuente
España
EE. UU.

El lateral izquierdo Marc Cucurella prometió hacerse un tatuaje en honor al seleccionador Luis de la Fuente si ganan el Mundial 2026.

Ya cumplió una promesa similar: teñirse el pelo de rojo si ganaban la Eurocopa, algo que hizo en 2024.

España comparte el Grupo H con Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde.

«Si ganamos el Mundial, me tatuaré la cara de Luis de la Fuente; será pequeño, pero creo que será un bonito recuerdo», declaró Cocorela en el programa Partidazo de COPE, según publicó el diario Mundo Deportivo. 

Añadió que aún no sabe dónde colocarlo.

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Y añadió: «No quiero hablar ahora de mi futuro; estoy feliz en el Chelsea, pero desde hace tiempo no pienso en nada. Quiero disfrutar de este momento, porque puede que sea mi primer y último Mundial».

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