¿De los salarios más altos? ¿Cuánto cobrará Rodri en el Barcelona?

El FC Barcelona anunciará de manera oficial, en las próximas horas, el fichaje de Rodri, tras cerrar el acuerdo con el Manchester City.

Todo ha quedado cerrado y sellado después de unas negociaciones que se prolongaron más de lo previsto, debido a la firmeza negociadora del Manchester City.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona logró cerrar la operación mediante una última oferta inteligente, en la que primó una cantidad fija de 60 millones de euros, el máximo que el club catalán estaba dispuesto a pagar de forma inmediata, junto a una serie de variables.

En concreto, hay 10 millones de euros en variables ligadas de forma compleja al número de partidos que dispute el jugador, además de otros 6 millones de euros que solo se abonarán en caso de alcanzar objetivos más sencillos de cumplir.

El Barcelona estudió los pros y los contras de la operación y finalmente aceptó firmar un contrato con el jugador por 4 años, a cambio de un salario que supera ligeramente los 13 millones de euros netos por temporada.

Este salario estará entre los más altos de la plantilla del Barcelona, dado que el club ficha a un jugador que ha ganado el Balón de Oro.

El Manchester City también aceptó recibir el importe de la operación en cómodos plazos.