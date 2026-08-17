¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
RodriGetty Images

Traducido por

¿De los salarios más altos? ¿Cuánto cobrará Rodri en el Barcelona?

Fichajes
Primera División
Barcelona
Manchester City
Rodri
España
Inglaterra

El FC Barcelona anunciará de manera oficial, en las próximas horas, el fichaje de Rodri, tras cerrar el acuerdo con el Manchester City.

Todo ha quedado cerrado y sellado después de unas negociaciones que se prolongaron más de lo previsto, debido a la firmeza negociadora del Manchester City.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona logró cerrar la operación mediante una última oferta inteligente, en la que primó una cantidad fija de 60 millones de euros, el máximo que el club catalán estaba dispuesto a pagar de forma inmediata, junto a una serie de variables.

En concreto, hay 10 millones de euros en variables ligadas de forma compleja al número de partidos que dispute el jugador, además de otros 6 millones de euros que solo se abonarán en caso de alcanzar objetivos más sencillos de cumplir.

El Barcelona estudió los pros y los contras de la operación y finalmente aceptó firmar un contrato con el jugador por 4 años, a cambio de un salario que supera ligeramente los 13 millones de euros netos por temporada.

Amistosos
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Este salario estará entre los más altos de la plantilla del Barcelona, dado que el club ficha a un jugador que ha ganado el Balón de Oro.

El Manchester City también aceptó recibir el importe de la operación en cómodos plazos. 

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google