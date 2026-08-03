Luis de la Fuente, seleccionador de España, subrayó la importancia de construir un vestuario cohesionado, al considerar que ese es un elemento fundamental para competir al más alto nivel.

El diario "Sport" publicó las declaraciones más destacadas de De la Fuente, durante su entrevista con el diario El Mundo, en la que puso el foco sobre la solidaridad, el compromiso y el espíritu de compañerismo.

El técnico de la selección española dijo: "¿El tatuaje de Cucurella con mi cara? Cumplió su palabra, y eso es un principio y un valor también muy importante. Es un hombre que cumple lo que promete".

El seleccionador también respondió a varias preguntas relacionadas con los jugadores de la selección española y, cuando le preguntaron con qué jugador pasaría unas vacaciones de una semana, no necesitó pensarlo mucho y contestó: "Si quiero disfrutar, me iría con Cucurella".

Añadió que elegía al mismo lateral cuando le preguntaron con qué jugador saldría de fiesta y de noche, y dijo entre risas: "Como me voy de vacaciones con él, también me lo llevaría".

De la Fuente reveló asimismo que dejaría las llaves de su casa a Mikel Oyarzabal, y explicó que se metería en un proyecto empresarial con Mikel Merino, a quien considera una persona "muy seria" y con espíritu de responsabilidad.

De la Fuente también aclaró que iría a un concierto del cantante Julio Iglesias acompañado de Marcos Llorente.

El técnico de la selección española mencionó a 3 jugadores que, en su opinión, tienen las cualidades para convertirse en entrenadores en el futuro, al decir: "Rodri, Mikel Oyarzabal y Mikel Merino tienen buenas condiciones para llegar a ser entrenadores".