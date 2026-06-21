De La Fuente: «Rechazo que se compare a Yamal con Messi y Maradona»

Luis de la Fuente, seleccionador español, advierte que comparar al joven Lamine Yamal con leyendas como Messi o Maradona es un error.

La selección española se medirá a Arabia Saudí en Atlanta en la segunda jornada del Grupo 8, tras empatar sin goles ante Cabo Verde en su debut, partido en el que Yamal entró como suplente en los últimos minutos al no estar aún en óptima forma.

Esta semana ha recibido un alud de preguntas sobre la evolución del jugador, pero ha rechazado que la constante atención mediática sobre el extremo del Barcelona sea negativa para el equipo.

En unas declaraciones recogidas por ESPN, De La Fuente afirmó: «Comparar a Yamal con Messi o Maradona es un error: tiene 18 años y aún está creciendo. Debemos dejarle su propio camino».

El seleccionador añadió: «Estos jugadores con cualidades únicas están preparados para la presión; son genios como Dalí o Miguel Ángel, y lo que para nosotros es excepcional, para ellos es natural».

Yamal entró en el minuto 71 ante Cabo Verde, cuando España aún no lograba superar la defensa rival, y aún se recupera de una lesión muscular sufrida en abril.

Y concluyó: «Tenemos un ambiente muy sano; todos valoramos a cada jugador y entendemos el papel de Yamal, así como sus compañeros».