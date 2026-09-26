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Abdelmawgood Samir
Traducido por

De la Fuente: así es Inglaterra, y no dejaremos de ganar

Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A
V. Iborra
Inglaterra
España

Emocionante victoria de la Roja

Luis de la Fuente, seleccionador de España, expresó su satisfacción por la emocionante victoria ante Inglaterra por 3-2, la noche del sábado en el estadio de Wembley, en el estreno de "La Roja" en la Liga de Naciones de la UEFA, elogiando la mentalidad de sus jugadores y su capacidad para seguir luchando hasta el final.

De la Fuente declaró en una breve entrevista televisiva tras el encuentro: "Estamos muy contentos con el resultado y con el rendimiento, y por haber demostrado al mundo que tenemos una gran ambición y unas fuertes ganas de ganar. Es cierto que pasamos por momentos difíciles, pero esto es Inglaterra".

España comenzó el partido con fuerza, después de que Lamine Yamal se adelantara de forma temprana, antes de que Inglaterra le diera la vuelta al marcador con dos goles de Anthony Gordon y Harry Kane, pero la selección española reaccionó en la segunda mitad y marcó dos goles por medio de Alex Baena y Mikel Oyarzabal, para llevarse el encuentro por 3-2.

El técnico de España habló sobre el desarrollo del partido, explicando: "Hablamos en el descanso. Estábamos controlando el partido y tuvimos tres ocasiones claras. Seguimos demostrando que este equipo nunca se rinde y que no tenemos intención de dejar de ganar".

De la Fuente elogió la profundidad de la lista de la selección española y las opciones de las que dispone para hacer cambios durante los partidos, diciendo: "Soy afortunado de contar con estos jugadores. Cualquiera puede saltar al campo y estar preparado. Se trata de intentar hacer cambios, y tienen un talento excepcional".

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