De Jong ya lo sabía: Ramos se va a arrepentir

El plan del mediocampista del Ajax se lleva a cabo a la perfección en el Santiago Bernabéu: el Real Madrid, eliminado.

Se acabó el sueño del Real Madrid en la Champions League. La eliminación a manos del Ajax no puede ser más dolorosa para los blancos, que habían ganado 1-2 en Amsterdam el partido de ida de los octavos de final. La derrota 1-4 en el Santiago Bernabéu les deja fuera del torneo continental, para alegría de Frenkie de Jong y para arrepentimiento de Sergio Ramos.

En las horas previas al compromiso de la capital española, el joven mediocampista holandés había sido consultado acerca de la sanción de dos partidos con que la Comisión de Disciplina de la UEFA castigaba a Ramos por forzar su tarjeta amarilla en Amsterdam. Una tarjeta que 'limpiaba' al defensa y que le permitiría estar en unos hipotéticos cuartos de final. Unos cuartos de final que sólo existen para el Ajax, sin embargo. "Quizás Sergio Ramos se arrepienta", avisaba el jugador de 21 años. Además, reconocía un pedido que llegaba desde Catalunya. "El Barça me pidió que eliminara al Madrid cuando me fichó", afirmaba en De Telegraaf.

Es probable que esa amarilla no deje dormir esta noche a Ramos. Y tampoco en las noches venideras. Su presencia no garantizaba que el Real Madrid pasara la eliminatoria, pero su ausencia no pasó desapercibida. La defensa de los blancos dio muchas ventajas frente a un Ajax espectacular, conducido por un De Jong enorme. Como si fuera un gesto del destino, el reemplazante de Ramos no acabó el partido: Nacho se fue expulsado a pocos minutos del cierre.

El pasado 23 de enero, el Barcelona hacía oficial el fichaje de De Jong, que se unirá a la entidad blaugrana a partir del 1 de julio de 2019 , firmando un contrato con los culés para las próximas cinco temporadas, hasta el final del curso 2023/24. El coste de la operación ascendía a los 75 millones de euros más 11 millones en variables.