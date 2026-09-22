¿De clase mundial? Un sustituto listo espera la destitución de Carrick para dirigir al United

La presión ha empezado a aumentar sobre Michael Carrick en el Manchester United ante los modestos resultados que ha cosechado el equipo al inicio de la presente temporada, lo que abre la puerta a la posibilidad de que un nombre bien conocido por el club regrese al estadio de Old Trafford.

El Manchester United ha logrado una sola victoria en la Premier League hasta el momento, en medio de críticas al rendimiento de los jugadores y a la falta de entusiasmo y del esfuerzo requerido.

Una serie de resultados negativos tras el parón internacional podría incrementar la presión sobre Carrick, y en caso de que la directiva del club decida realizar un cambio en el cuerpo técnico, Kieran McKenna podría ser uno de los nombres candidatos al puesto, sobre todo porque está disponible desde su salida del Ipswich Town.

El Manchester United tiene un conocimiento profundo de McKenna, después de que trabajara dentro del club en varios cargos en etapas anteriores, unas circunstancias que se asemejan en gran medida al camino que recorrió Carrick antes de asumir el cargo de director técnico de forma permanente.

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Carrick ya trabajó dentro del cuerpo técnico de José Mourinho en el United, y también trabajó durante un tiempo bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjaer, antes de que ambos abandonaran el club y cada uno viviera una experiencia como entrenador fuera de Old Trafford.

McKenna asumió las riendas del Ipswich Town y logró ascender con él desde la Championship hasta la Premier League, mientras que Carrick se convirtió en entrenador permanente del Middlesbrough.

McKenna abandonó el Ipswich antes del inicio de la temporada 2026-2027, después de decidir alejarse del fútbol durante un tiempo, pero la duración de su ausencia de los banquillos sigue sin estar clara.

Según el portal "Football FanCast", McKenna se prepara actualmente para regresar al mundo de los banquillos, y además está abierto a entablar conversaciones con el Manchester United en caso de que el club se mueva para contratarlo.

Sin embargo, el regreso de McKenna a Old Trafford le costaría al club una suma adicional, ya que el acuerdo con el Ipswich estipula que este recibirá 7 millones de libras esterlinas si el entrenador se incorpora a un nuevo club antes de julio de 2027.

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¿Supera McKenna a Carrick?

El informe considera que McKenna supera a Carrick en cuanto a lo que cada uno ha logrado en el mundo de los banquillos hasta el momento.

Es cierto que McKenna aún no ha vivido una experiencia como entrenador bajo la enorme presión que acompaña a dirigir al Manchester United, pero ha logrado éxitos notables a lo largo de su trayectoria.

El periodista Nick Ames describió a McKenna como "un entrenador de talla mundial", después de que llevara al Ipswich a ascender de la Championship a la Premier League en dos temporadas consecutivas, antes de devolver al equipo nuevamente a la Premier League tras su descenso.

Con todo, la pregunta sobre la capacidad de McKenna para lidiar con las presiones que acompañan a dirigir al Manchester United sigue sin respuesta, del mismo modo que tampoco está claro si Carrick tiene la capacidad de afrontar esta tarea.