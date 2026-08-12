El Aston Villa afronta la final de la Supercopa de Europa ante el París Saint-Germain con la ambición de recuperar un título ausente de sus vitrinas desde hace más de cuatro décadas, apoyándose en un recuerdo histórico en el que el Barcelona fue su víctima camino de la coronación.

El conjunto inglés posee un único título en la historia de la Supercopa de Europa, que se remonta a la edición de 1982, cuando superó al Barcelona por un resultado global de 3-1 entre los partidos de ida y vuelta, logrando su primera y hasta ahora última coronación en el torneo.

El Aston Villa había resuelto el partido de ida a su favor por 1-0, antes de confirmar su superioridad en la vuelta con una victoria por 2-1, para hacerse con la copa a costa del gigante catalán.

Y 44 años después, el Aston Villa, actual campeón de la Europa League, se sitúa ante la oportunidad de recuperar la copa, y en caso de lograr vencer al París Saint-Germain, registrará un nuevo récord en la historia de la competición, al ser el que tenga el período de tiempo más largo entre dos títulos de la Supercopa de Europa, según las estadísticas de "Squawka".

En caso de que el Aston Villa logre repetir su gesta ante el París Saint-Germain, romperá el récord actual del período más largo entre dos títulos de la competición, cifrado en 24 años, un registro que comparten el Liverpool, campeón en las ediciones de 1977 y 2001, y el Valencia, coronado en 1980 y 2004.

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