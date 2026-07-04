Opta, empresa de estadísticas deportivas, prevé que Argentina gane a Egipto en octavos del Mundial 2026 con un 79,7 % de probabilidades, frente al 20,3 % de los «Faraones».
Egipto tiene un 7,4 % de llegar a semifinales, un 2,1 % de alcanzar la final y solo un 0,5 % de ganar el título, cifras que lo sitúan penúltimo del mundo, por delante de Canadá (0,3 %).
Los Faraones, que alcanzan por primera vez los octavos tras eliminar a Australia en los penaltis, se medirán al vigente campeón, que sufrió ante Cabo Verde y ganó 3-2 en la prórroga.