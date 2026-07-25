Todo apunta a que Darwin Núñez dejará Arabia Saudí después de solo una temporada. The Athletic informa de que el delantero de Al-Hilal está en el punto de mira de Atlanta United.

Según el medio, las primeras conversaciones entre ambas partes ya han comenzado. Aún no se trata de una operación avanzada, pero Atlanta United estudia seriamente las posibilidades de llevar al delantero uruguayo a la MLS. En Inglaterra, donde Núñez jugó anteriormente en el Liverpool, ya se habla de un «traspaso extraño».

El fichaje récord Emmanuel Latte Lath está a punto de salir, lo que abre espacio para incorporar a un nuevo «jugador designado». Por ese motivo, el delantero se quedó fuera de la convocatoria del miércoles por precaución.

Núñez llegó a Al-Hilal el año pasado, pero todo indica que ya está cerca de la puerta de salida. El delantero de 27 años perdió su sitio en la plantilla después de que el gigante saudí fichara a Karim Benzema.

La pasada temporada, el atacante firmó seis goles y cuatro asistencias en dieciséis partidos oficiales. Además, durante el Mundial del verano pasado volvió a disputar sus primeros minutos oficiales desde febrero con la camiseta de Uruguay, aunque aquello acabó en un fracaso.

Habrá que ver en las próximas semanas si Atlanta United logra realmente sacar a Núñez de Al-Hilal. El club estadounidense dispone de los recursos económicos para llevar a cabo una operación de ese tipo, pero por ahora no existe un acuerdo definitivo.

No está claro cuánto costaría Núñez. Actualmente, Transfermarkt estima su valor en 20 millones de euros. Tiene contrato con Al-Hilal hasta mediados de 2028.