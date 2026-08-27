El Chelsea se clasificó este jueves por la noche para la siguiente ronda de la Copa de la Liga. En la ronda de 32, el equipo del técnico Xabi Alonso fue demasiado fuerte para el Luton Town, club de la League One, al imponerse por 2-0 en Stamford Bridge. Danny Welbeck fue importante de inmediato con su primer gol para el club.

El Chelsea salió con un once inicial fuerte. Así, la línea por detrás del delantero Welbeck estuvo formada por Estêvão, Cole Palmer y Morgan Rogers. Los dos neerlandeses, Emmanuel Emegha y Jorrel Hato, empezaron en el banquillo. Hato entraría mediada la segunda parte.

El Chelsea fue, lógicamente, el equipo dominador en su propio estadio y también creó las oportunidades necesarias. Sin embargo, el portero del Luton, Josh Keeley, realizó varias paradas de mérito.

Entre otros, Palmer y Estêvão no lograron superar con sus intentos al guardameta irlandés. La frustración fue en aumento en el Chelsea, algo de lo que disfrutaron plenamente los aficionados del Luton desplazados.

Cinco minutos después del descanso llegó por fin el tan esperado gol. El recién llegado Pep Chavarría (Rayo Vallecano) puso un delicioso cambio de juego hacia Estêvão, que cedió para Malo Gusto. El francés puso su centro en la cabeza de Welbeck, cuyo remate se coló en la red: 1-0.

El Chelsea ganó todavía más control sobre el partido y acabó con todas las dudas a diez minutos del final. Estêvão se deshizo de su marcador directo con una bonita bicicleta y marcó con un disparo desviado en el jugador del Luton Hakeem Odoffin: 2-0.

El Chelsea ya puede centrarse en el domingo, cuando recibirá al Brighton & Hove Albion. Al Luton le espera esa misma tarde, dos categorías más abajo, una visita al Mansfield Town.