Julián Quiñones, delantero del Al Qadisiyah saudí, comentó la decisión de su sustitución durante el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, una decisión que generó una amplia polémica entre los aficionados tras la eliminación de la selección mexicana del torneo después de la derrota (3-2), en un encuentro en el que anotó el primer gol de su selección.

En un vídeo publicado a través de su cuenta en la plataforma "Instagram", Quiñones expresó su sorpresa por la decisión del seleccionador Javier Aguirre. Mientras hablaba con su tatuador sobre aquel partido, Quiñones lanzó una declaración que rápidamente llamó la atención, cuando el delantero mexicano, recordando el momento de su salida del campo, dijo, según el sitio ESPN: "Ah, sí... el viejo se equivocó en los cambios".

La sustitución llegó en el minuto 81, cuando Aguirre decidió dar entrada a Guillermo Martínez en lugar de Quiñones, una decisión que se enfrentó a duras críticas, ya que el delantero fue uno de los jugadores más peligrosos de México durante el encuentro y el más destacado a lo largo de todo el torneo.

Quiñones terminó el Mundial como una de las principales figuras de la selección mexicana, ya que, con cuatro goles, logró igualar el récord que ostentan Javier Hernández y Luis Hernández como máximos goleadores de México en la historia de los Mundiales. Además, dio una asistencia, con lo que contribuyó de forma directa en cinco goles durante el torneo.

Pese a la eliminación ante Inglaterra, Quiñones aseguró que se marcha del torneo con un sentimiento de orgullo por haber participado en su primer Mundial con México y por la gran respuesta de la afición que recibió el equipo, señalando: "Estaba muy emocionado de jugar con la selección; el ambiente era tan loco que no podíamos ni caminar por el aeropuerto".