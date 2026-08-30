Cumbre sobre el futuro de Wilfred Genee en Vandaag Inside

Este lunes hay prevista una importante reunión sobre el futuro de Vandaag Inside, según informa RealityFBI. En ella también estará presente el máximo responsable John de Mol. Dentro de Talpa estarían sobre la mesa cambios en torno a la composición y, sobre todo, a la presentación del programa de SBS6, con la posición de Wilfred Genee especialmente en entredicho.

Según fuentes de RealityFBI, durante las conversaciones salen los nombres de Genee, Thomas van Groningen y Raymond Mens. Una sustitución completa de Genee no parecería lo más probable, pero una fórmula en la que el presentador ceda parte de sus emisiones sí estaría claramente entre las posibilidades.

Ese escenario encaja con un deseo que el propio Genee ya expresó anteriormente. Después de que René van der Gijp obtuviera una noche libre por semana en Vandaag Inside, Genee dejó claro en mayo de este año que a él también le gustaría sentarse a la mesa con algo menos de frecuencia: “También dije en un momento dado: ‘Entonces dadme a mí también un día libre por semana’. Bueno, entonces todo el mundo se llevó las manos a la cabeza inmediatamente, así que eso no era en absoluto una opción”.

En aquel momento, el propio Genee señaló a Thomas van Groningen como alguien que podría sustituirle. “Veo que perfectamente podría asumirlo, así que esa posibilidad existe”, dijo el presentador en mayo, después de que Van Groningen ya se hubiera encargado de varias emisiones de Vandaag Inside.

También la idea de desempeñar él mismo otro papel de vez en cuando pareció gustarle mucho a Genee. “Cuando Thomas van Groningen se hizo cargo de esos programas por mí, pensé que tendría que acostumbrarme un poco y que me resultaría difícil. Pero el día que llegué aquí y empecé con el programa, pensé: vaya, qué divertido en realidad hacer algo distinto”.

Además de Van Groningen, según RealityFBI también se habla de un papel más importante para Raymond Mens, que podría aparecer más a menudo en la mesa. Además, la posición de Hélène Hendriks sería otro de los temas de conversación.

Las conversaciones llegan en un momento llamativo, porque desde hace tiempo se relaciona a Genee con un posible cambio a RTL. Su contrato actual con Talpa se extiende hasta el verano de 2027 y anteriormente se informó de que efectivamente habría negociaciones sobre una salida hacia la competencia.