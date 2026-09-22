En un momento en el que la tormenta del derbi de Madrid no se ha calmado, el estadio "Ciudad del Fútbol" de Las Rozas se prepara para acoger el acontecimiento más esperado de esta temporada. Apenas 48 horas después de la guerra de declaraciones e imágenes entre Mourinho y el Atlético de Madrid, el portugués se encontrará cara a cara con su rival Diego Simeone, con Hansi Flick entre ambos, en una reunión candente que podría reavivar LaLiga.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas acogerá el próximo martes la reunión anual del Comité Técnico de Entrenadores, que se celebra aprovechando el parón internacional.

Se ha cursado la invitación a todos los entrenadores de la liga española de Primera y Segunda División, que suman 42 técnicos, pero todas las miradas se dirigirán sin duda hacia el trío de la cumbre: Hansi Flick, entrenador del Barcelona; José Mourinho, entrenador del Real Madrid; y Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

La reunión estará presidida por Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Entrenadores, con la presencia del presidente del comité de árbitros, y también los recibirá personalmente el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Un cara a cara tras el choque

No hay duda de que el encuentro más esperado será el de Mourinho y Simeone, pues la reunión llega apenas 48 horas después de los acontecimientos del encendido derbi del pasado domingo y de la airada reacción del Atlético de Madrid el lunes ante las imágenes que el técnico portugués mostró en su rueda de prensa.

¿Será la reunión de Las Rozas una oportunidad para la calma o un nuevo asalto de la guerra verbal entre dos de los entrenadores más polémicos del mundo?

Y más allá de la tensión entre los gigantes de LaLiga, la reunión trae una agenda candente, ya que, con la presencia del presidente del comité de árbitros, será una oportunidad para que los entrenadores expongan sus inquietudes y su malestar por las decisiones arbitrales, teniendo en cuenta que todos los clubes recibieron la visita de un árbitro antes del inicio de la temporada para explicarles las nuevas reglas.

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Los entrenadores también abrirán un espinoso asunto que siempre les ha inquietado: las dificultades que afrontan para cobrar sus salarios y emolumentos cuando son destituidos de sus cargos durante la temporada, un tema que Louzán ha prometido tratar con seriedad.