Cucurella controla las decisiones de Mourinho: el destino de dos fichajes queda en el aire

Las opciones del entrenador portugués José Mourinho en el mercado de fichajes dependen de un solo nombre, Marc Cucurella, ya que el futuro de más de un jugador del Real Madrid ha quedado ligado al destino del lateral español.

A pesar de que el traspaso de Víctor Valdepeñas a la Fiorentina parecía cerrado hace semanas a cambio de 8 millones de euros, conservando el Real Madrid el 50% del valor de una futura venta, la operación aún no se ha concretado, y el motivo es Mourinho.

El técnico portugués pidió esperar, después de que el joven jugador de 19 años le impresionara durante la pretemporada, siendo además el más destacado en las pruebas de condición física antes del inicio de la temporada, por lo que decidió aplazar la decisión sobre su futuro.

Esta cautela está directamente relacionada con el futuro de Álvaro Carreras y, según reveló el diario español "Mundo Deportivo", Carreras es consciente de la dificultad de conseguir minutos de juego con la presencia de Cucurella, campeón del mundo, como primera opción en la posición de lateral izquierdo, lo que hace que la idea de marcharse a la Premier League cobre mucha fuerza.

El posible destino de Carreras es el mismo club del que llegó Cucurella, una operación que podría ser ideal para todas las partes, ya que el Real Madrid recuperaría parte de los 55 millones de euros que pagó por incorporar a Cucurella, y Carreras conseguiría la oportunidad de jugar que ahora mismo parece imposible, además de ser una operación por petición expresa de José Mourinho, que lo sitúa como su máxima prioridad, el mismo jugador que también pidió Xabi Alonso.

La salida de Carreras lo cambiaría todo para Valdepeñas, pues en caso de completarse la operación, y con el traspaso de Fran García al Real Betis, el canterano se convertiría en la segunda opción directamente por detrás de Cucurella.

Por ello, las próximas semanas serán decisivas para definir los perfiles del carril izquierdo, y todo depende de una sola decisión que controla Cucurella.