¿Cuánto dinero reparte la Copa Libertadores?

La CONMEBOL anunció cuánta plata repartirá en esta nueva edición del certamen internacional.

Los millonarios premios son uno de los motivos que hacen aún más atractiva la versión 2019 de la Copa Libertadores de América, torneo que en esta oportunidad reparte sumas exorbitantes que motivarán a los clubes a intentar avanzar la mayor cantida de etapas posibles.

Los equipos que participaron de la primera fase recibirán U$S350 mil por partido, U$S 50 mil menos que la edición pasada. Los que jueguen la segunda fase recibirán U$S 500 mil por partido y los que jueguen la tercera, U$S550 mil por partido. Los conjuntos que jugarán directamente en la fase de grupos embolsarán U$S1 millón por cada enfrentamiento en que les toque ser anfitriones.

Los octavos de final entregarán US$ 1 millón 50 mil; los cuartos, US$ 1 millón 200 mil y las semifinales, US$ 1.750.000. El subcampeón del torneo se quedará con U$S 6 millones, mientras que la institución que conquiste la Copa Libertadores 2019 obtendrá U$S 12.000.000, el doble de la edición pasada en ambos casos.