Cuál es el futuro de Guillermo Maripán

El defensor central de Alavés se debate entre mantenerse en España, ir a West Ham o seguir escuchando ofertas en Copa América.

Guillermo Maripán, el futbolista que grafica los amagos de renovación que prometió Reinaldo Rueda para la Selección de , y que más minutos suma en el proceso del caleño, sabe que clubes de la talla de Barcelona y West Ham observaron su enorme rendimiento en la temporada 2018-19 y espera por una oferta concreta para pensar en el futuro, que incluso podría seguir en Deportivo , equipo con el que se alzó como uno de los zagueros más destacados de toda .

Por ahora no ha llegado nada formal a las oficinas de Vitoria, hasta donde se escucharon las declaraciones del viernes último de su número 6, quien afirmó a Pauta que "desde pequeño siempre me ha gustado lo que es la Premier League. Me gustaría ir para allá, es un gran desafío a nivel personal. Es mi segunda temporada en Europa. En me siento muy bien, pero sí me gustaría ir a la Premier. Lo que venga en el futuro lo voy a decidir después de Copa. Ahora solo estoy pensando en la ".

El guiño del formado por es para Manuel Pellegrini, su compatriota en los Hammers, que necesita de más solvencia en esa zona para mejorar los números de este curso, que apenas por concepto Premier League recibió 55 goles. De todas maneras, su directiva tendría que desembolsar una cifra que rodea los 28 millones de dólares por su carta, algo que no debiese aproblemarles ya que para la primera campaña con el Ingeniero al mando gastaron 88.5 millones de libras esterlinas (112.5 de dólares). ¿Toma rumbo a ?