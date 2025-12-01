Cruz Azul vs Tigres, Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruz Azul recibe a Tigres este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario como parte de la ida de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Cruz Azul vs Tigres de las semifinales del torneo Apertura 2025

La Máquina se impuso a Chivas en una dramática serie de cuartos de final y ahora, buscarán colarse a una nueva final del fútbol mexicano donde su objetivo sigue siendo la décima estrella de su historia.

Cómo ver Cruz Azul vs Tigres, por semifinales: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN.

Hora de inicio de Cruz Azul vs Tigres

Liga MX - Apertura Playoff Estadio Banorte

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Universitario.

México:19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (jueves 4)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Cruz Azul

Cruz Azul disputará su cuarta semifinal consecutiva y esperan volver a la final para buscar su décimo título de Liga MX, la cual en caso de llegar, jugarían después de Navidad debido a que irán a la Copa Intercontinental.

Noticias de Tigres

Guido Rodríguez quiere guiar a los de la UANL a su noveno campeonato de liga, con lo cual, empatarían precisamente a Cruz Azul como el cuarto equipo más ganadore en la historia del futbol mexicano.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

