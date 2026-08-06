«Cruyff recibe luz verde del fichaje soñado del Ajax»

El Ajax ha puesto sus miras en Noa Lang como posible sustituto de Mika Godts. Según ESPN, el director deportivo Jordi Cruijff ya ha hablado con el atacante de 27 años del Napoli y dentro del Ajax crece la confianza en que el traspaso es viable.

Lang lleva ya varias semanas claramente en el radar del Ajax, cuenta Thijs Zwagerman en el programa de ESPNTekengeld. El club ya había comunicado su interés porque se tenía en cuenta una posible salida de Godts, que previsiblemente dará el salto al Paris Saint-Germain.

En un principio, Lang se habría mostrado todavía cauto. «Lang reaccionó entonces con cautela y también parecía querer estudiar otras opciones, pero mientras tanto se ha ido convenciendo cada vez más del plan del Ajax», señala Zwagerman.

El extremo izquierdo ya ha hablado también con el director deportivo Jordi Cruijff. «Ha habido una conversación con Jordi Cruijff y para él el Ajax seguirá sintiéndose también como unfinished business», señalan en Tekengeld.

Lang pasó por parte de la cantera del Ajax, pero en el primer equipo no pasó de catorce partidos oficiales. A través del Club Brugge acabó en el PSV, que posteriormente lo vendió al Napoli.

En la segunda mitad de la pasada temporada, Lang jugó como cedido en el Galatasaray. «Al final tuvo allí un impacto muy importante y además estaba fantásticamente integrado en el grupo», dice Yordi Yamali, que vio al atacante actuar con frecuencia en Turquía.

El Galatasaray contaba con una opción de compra de 35 millones de euros, pero no la ejecutó. Mientras tanto, el Napoli habría rebajado el precio hasta unos 25 millones de euros, mientras que también sería negociable una cesión con opción de compra.

Esa opción puede convertirse, bajo determinadas condiciones, en una compra obligatoria. «En el Ajax hay confianza en que esa operación pueda cerrarse. Todavía no es un asunto resuelto, pero sí está claro que Lang es el sucesor soñado de Godts», concluye Zwagerman.