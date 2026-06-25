Cruijff vende a un jugador del Ajax de la época de Mislintat

Branco van den Boomen está a punto de dejar el Ajax. Según Voetbal International, el centrocampista negocia su fichaje por el SC Angers este verano y ya no se presentará al primer entrenamiento del club holandés.

El mediocampista ya jugó allí los últimos seis meses cedido por el Ajax, lo que llevó al club francés a ofrecerle un contrato de varios años. Según VI, ambas partes ya alcanzaron un acuerdo personal.

Ajax, que lo fichó gratis en 2023 gracias a Sven Mislintat, colaborará en el traspaso para obtener una indemnización.

Llegó del Toulouse y se hizo indiscutible pese a la inestabilidad directiva y técnica del club.

La llegada del técnico Francesco Farioli cambió su situación: prefirió a Jordan Henderson como mediocentro, relegando a Van den Boomen a un segundo plano.

Lesionado en la primera mitad de la 2025/26, tras el parón invernal se marchó al Angers, que ahora busca ficharlo de forma definitiva.

Con el Toulouse conquistó la Ligue 2 en 2022 y la Copa de Francia en 2023. Antes jugó en el FC Eindhoven, el De Graafschap y el sc Heerenveen.