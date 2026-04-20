Cruijff descarta de forma definitiva al mencionado objetivo del Ajax

Dick Schreuder no será el nuevo entrenador del Ajax. El club de Ámsterdam ha descartado su candidatura, por lo que la búsqueda de un sucesor para Óscar García se centra ahora en opciones extranjeras.

Según Mike Verweij, la decisión se tomó hace tiempo: en el pódcast Kick-off, el experto de De Telegraaf reveló que el director técnico, Jordi Cruijff, no ve futuro a Schreuder como máximo responsable en el Johan Cruijff ArenA.

Verweij añade que los resultados recientes no influyeron en la decisión: la goleada del AZ al NEC en la final de la Copa no fue el motivo para descartarlo.

«Simplemente no le ve con suficiente potencial como entrenador del Ajax», afirma Verweij, quien descarta que partidos como el 1-1 ante Feyenoord o la final perdida hayan sido decisivos.

«Ya sabíamos que quería ir a España, no a los Países Bajos», añade Valentijn Driessen en el podcast.

Verweij añade que solo unos pocos técnicos neerlandeses estaban en liza: «Slot y Bosz eran, en realidad, las únicas opciones nacionales que él consideraba adecuadas para el Ajax».

Bosz está en el PSV, Slot en el Liverpool y Ten Hag en el FC Twente, por lo que el Ajax se inclina por un técnico español.

Antes ya se mencionaron tres nombres que encajan: Xavi (sin equipo), Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) y Míchel (Girona).