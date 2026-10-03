Cristiano Ronaldo echa más leña al fuego tras su choque con Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo ha vuelto a avivar la inquietud en torno a la selección portuguesa. El delantero de 41 años abandonó a principios de esta semana la concentración de Portugal tras un choque con el seleccionador Jorge Jesus y ahora ha dejado un llamativo like en Instagram.

En un vídeo de Sport TV, un canal brasileño, se puede ver cómo Felipe Melo sale en defensa de Ronaldo. En él deja claro que está completamente del lado de la estrella y, además, carga contra sus compañeros de selección y contra el seleccionador Jorge Jesus.

«Hay una gran diferencia entre cómo los portugueses tratan a Cristiano Ronaldo y cómo los argentinos tratan a Lionel Messi», comienza Melo en su alegato. Con ello se refiere, entre otras cosas, al partido de despedida que se ha organizado para Messi con la selección argentina.

«Pero también veo más respeto por parte de los rivales cuando juegan contra Ronaldo que por parte de sus propios compañeros. ¿Has visto a ese jugador del Napoli (Højlund, red.) que marcó ayer? Se enfadó muchísimo e incluso empujó a Jorge Jesus».

«Veo más respeto por parte de él que de sus propios compañeros en la selección. Nadie allí se le acerca siquiera, nadie está ni en la misma categoría que Cristiano», afirma Melo con rotundidad. «No se puede dejar marchar así como así al mejor jugador de la historia».

«Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y el mejor de Portugal. Es imposible. Para dejarlo muy claro: entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, yo estoy absolutamente del lado de Cristiano. Pero si mañana me demuestran que fue irrespetuoso, que todo estaba planeado y acordado, y que se fue por su cuenta, entonces seré el primero en admitir que estaba equivocado», concluye.

Ronaldo parece estar de acuerdo con las palabras de Melo, ya que en la publicación de Instagram se puede ver que el portugués le ha dado like.