Cristiano espera la decisión definitiva de Postecoglou antes del partido inaugural

Reina un clima de expectación entre la afición del Al Nassr en torno al futuro del capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, y a la posibilidad de que dispute el encuentro ante el Al Fateh en la primera jornada de la Roshn Saudi League, previsto para el 15 de agosto en el estadio Al Awwal Park.

El diario saudí "Al Yaum" señaló que la estrella portuguesa llegará a la capital, Riad, en las próximas horas, tras un largo periodo de descanso que le concedió la directiva del club por decisión propia, después del final de una temporada excepcional en la que el equipo conquistó el título de Liga, además de su participación con la selección de su país en la fase final del Mundial 2026.

Ronaldo es uno de los pilares fundamentales del once del "Al Alami", ya que el cuerpo técnico se apoya por completo en él para liderar la línea ofensiva, dada la enorme experiencia que posee y su decisiva capacidad goleadora, que marcó la diferencia en los grandes partidos de la temporada pasada.

El diario apuntó que el nuevo entrenador, Ange Postecoglou, definirá la situación final del jugador durante los próximos entrenamientos, ya que se evaluará su estado físico y técnico antes de tomar la decisión de alinearlo o no como titular frente al Al Fateh, sobre todo ante el deseo de la afición de verlo desde la jornada inaugural.

La nueva temporada podría ser el último capítulo en la trayectoria de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr, en medio de pronósticos que indican que el capitán del "Al Alami" podría no renovar su contrato al finalizar la temporada, coincidiendo con la intención del club de reordenar su situación financiera y reducir la factura salarial.

Y si estos pronósticos se confirman, a Ronaldo no le quedará más que una temporada para escribir el final que desea de una historia que comenzó hace años y que cambió la fisonomía del fútbol saudí.