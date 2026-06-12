«Creo que habrá disturbios en la selección holandesa»

Theo Janssen teme que la selección holandesa, que debutará el domingo ante Japón, sufra desavenencias internas.

El viernes, en el programa «Rondje WK Extra» de Voetbal International, comparó la situación con la de Curaçao, que vive un ambiente festivo, y añadió: «En Holanda los días pasan lentos y esto pronto será demasiado».

El entrenador del De Treffers añade: «Quizá haya disturbios; todo me parece demasiado estéril, demasiado tranquilo y no acaba de cuajar», afirma el excentrocampista de Vitesse, FC Twente y Ajax, que tiene muy poca confianza en la selección holandesa.

«Hemos visto a Virgil van Dijk en la rueda de prensa. Cuando lo ves allí sentado, con esa energía... Eso tampoco me alegra», suspira Janssen. «Prefieres ver a un capitán que diga: vamos a jugar un Mundial fantástico. Vale, los primeros partidos de preparación no fueron buenos. Pero sabemos cuál es la causa y vamos a cambiarlo. Pero eso no lo he oído de él».

A Janssen le molesta la actitud de Van Dijk en la rueda de prensa del miércoles: «Te enfrentas a un Mundial, lo más alto a lo que se puede aspirar, y deberías estar lleno de energía. Pero no lo veo».

La selección de Koeman se prepara para debutar contra Japón en el grupo F. El partido en el Dallas Stadium de Arlington arranca el domingo a las 22:00 (hora de los Países Bajos).

Después, el sábado 20 de junio a las 19:00, se medirá a Suecia, y el viernes 26 de junio a la 01:00, en Kansas City, a Túnez.