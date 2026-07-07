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Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Courtois: «La selección de Senegal es mejor que la de Estados Unidos»

Belgium vs Senegal
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España vs Belgium
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EE. UU.
España

El portero gigante ataca al equipo local

Pese a su habitual serenidad, Thibaut Courtois criticó con dureza a la selección de Estados Unidos tras la victoria de Bélgica por 4-1 en los octavos de final del Mundial 2026.

El portero del Real Madrid, de 34 años, sigue consolidando su posición como uno de los mejores del mundo tras ganar más de 20 títulos con clubes y selección, entre ellos cuatro Ligas españolas, dos Premier Leagues, dos Champions, una Europa League y el Guante de Oro del Mundial.

Ahora, a un paso de la final tras llevar a Bélgica a cuartos con esa goleada.

Tras la clasificación, criticó el exceso de revuelo mediático en torno al equipo estadounidense y a su entrenador, Mauricio Pochettino.

La anulación de la tarjeta roja a Folarin Balogun también generó polémica.

«Entiendo que quieran promocionar el fútbol en Estados Unidos, pero hoy me sentí más seguro de nuestra capacidad para ganar que en nuestro partido contra Senegal», declaró Courtois tras el encuentro. «Creo que Senegal es una selección mejor que Estados Unidos».

En octavos, Bélgica remontó y venció 3-2 a Senegal.

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