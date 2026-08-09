Courtois elogia la decisión "inesperada" de Mourinho: rompió con lo que todos acostumbraban

El guardameta belga Thibaut Courtois regresó a los entrenamientos individuales con el Real Madrid antes de lo previsto, en un paso destinado a asegurar su completa recuperación de la lesión que le obligó a retirarse durante el partido de cuartos de final del Mundial ante España, al tiempo que elogió el estilo estricto de su nuevo entrenador, José Mourinho, y lo describió como "el camino correcto" para conseguir victorias.

Courtois reveló, en declaraciones a la cadena de televisión del Real Madrid, que regresó de manera anticipada a los entrenamientos el pasado viernes y continuó el trabajo individual este domingo, mientras sus compañeros disfrutaban de un descanso tras el enfrentamiento con el Ferencváros, subrayando que quería comprobar su plena disponibilidad física antes de sumarse a los entrenamientos colectivos.

El guardameta internacional, de 34 años, señaló: "Regresé un poco antes porque, debido a la lesión, quería asegurarme de que estaba completamente bien mediante el entrenamiento individual antes de incorporarme al equipo. Hoy entrené bajo palos y me sentí muy bien y con una enorme alegría por volver".

En un llamativo elogio a su nuevo entrenador, Courtois describió a Mourinho como "un entrenador sumamente estricto" que exige disciplina y da prioridad al equipo por encima de los jugadores individuales, afirmando que estas cualidades son necesarias para lograr la victoria.

Y añadió: "Es un gran entrenador y su personalidad es muy cercana. Dice la verdad tal cual es, y eso es lo que me gusta de él. Creo que este es el camino que necesitamos seguir".

A Courtois le une con Mourinho una exitosa relación laboral previa en el Chelsea inglés, donde se proclamaron juntos campeones de la Premier League.

El guardameta belga expresó su felicidad por volver a jugar bajo la dirección del técnico portugués, afirmando: "Tengo bonitos recuerdos con él, y esperamos trabajar bien juntos y pasar unos años estupendos aquí".

Courtois alabó la decisión de Mourinho de conceder a los jugadores periodos de descanso suficientes durante la pretemporada, señalando la importancia de ello para evitar lesiones tempranas a lo largo de una temporada larga y agotadora.

Y explicó: "Si empezamos con demasiada fuerza, sufriremos lesiones pronto. Recuperaremos la forma rápidamente porque no hemos parado durante mucho tiempo, y estaremos bien".

El guardameta internacional cerró sus declaraciones reafirmando su ambición personal y la del equipo de conquistar títulos la próxima temporada, al decir: "Es importante para el equipo, la afición y el club que volvamos a ganar. Estaré listo para entrenar mañana", en alusión al reto al que se enfrenta Mourinho de integrar a los nuevos jugadores tras la finalización tardía del Mundial este año.