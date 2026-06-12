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Loai Mohamed

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Corea recupera su amuleto de la victoria... y Son iguala un hito histórico

República de Corea vs Chequia
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Un comienzo espectacular para la selección de Corea del Sur en el Mundial

Corea del Sur comenzó perfecto el Mundial 2026: remontó y venció 2-1 a República Checa. Es su cuarto triunfo 2-1 tras ir abajo en el marcador. Son Heung-min sumó un nuevo hito.

Según Opta, es apenas la cuarta vez que Corea del Sur gana 2-1 tras ir perdiendo en un Mundial.

Corea del Sur suma solo ocho triunfos mundialistas, y la mitad llegaron con esa misma remontada, lo que muestra su capacidad para manejar la presión.

A nivel individual, el capitán Son Heung-min se convirtió en el segundo surcoreano en disputar cuatro Copas del Mundo.

El exjugador del Tottenham Hotspur disputó las ediciones de 2014, 2018, 2022 y 2026, igualando el récord del seleccionador Hong Myung-bo, quien jugó cuatro Mundiales consecutivos entre 1990 y 2002.

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Son, una de las mayores figuras del fútbol asiático moderno, ha sido clave en la selección y en los grandes escenarios internacionales.

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