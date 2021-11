La Copa del Rey: ¿última oportunidad para Macías?

Cuando José Juan Macías fue anunciado como nuevo refuerzo del Getafe, las espanzas estaban puestas en el ariete mexicano para poder convertirse en el nuevo gran referente del ataque nacional. Sin embargo, el presente del delantero no es el mejor, aunque aún tiene una última oportunidad por delante.

Los Azulones partician actualmente en la primera ronda de la Copa del Rey, donde se medirán ante el Mollerussa, de la Primera Catalana. Los de La Liga no deberían tener problema alguno para superar esta prueba a pesar de que perfilan el duelo de este 30 de noviembre con un plantel alterno.

Quique Sánchez Flores, estratega del Getafe, señaló que afrontaran el duelo con un 11 distinto al que usualmente presentan en el campeonato español. "Haremos rotaciones para dar descanso a los habituales y sobre todo ver jugar a los que no están teniendo minutos", señaló el director técnico. Sobre esos cambios, Macías entraría en los planes para el cotejo de la Copa del Rey, la cual sería una auténtica salvación para el mexicano.

Desde su llegada este año a España, José Juan únicamente ha participado en siete encuentros para su nuevo club, sumando solamente 197 minutos totales. Por ello, las palabras de su entrenador encajan perfectamente con lo que necesita el mexicano y entonces poder tener más experiencia que, si bien no es de primer nivel, lo mantendrá en ritmo para los siguientes duelos.

En caso de no tener actividad, sería la peor noticia posible para Macías. El delantero quedaría fuera de un duelo casi de trámite para el Getafe y en el cual podrían bien hacer uso de uno de sus fichajes más prometedores, por lo cual el mensaje sería claro: no es del agrado de Quique Sánchez Flores y no lo será ni en un certamen en el cual enfrenten a rivales de menor calidad.